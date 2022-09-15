Проект Колокол: попытка Гитлера создать супероружие

Германия в годы Второй мировой войны совершила много технологических прорывов, причем многие ее достижения оказались засекречены победившими союзными государствами.

Об одном из таких проектов, имевшем название Колокол, в своей книге Правда о Вундерваффе рассказал журналист из Польши (испытания проводились на территории отошедшей к этой стране) Игорь Витковский.

Работы над Колоколом начались в 1940 году, главным гражданским специалистом был Ганс Каммлер с заводов Шкода, от вооруженных сил главой был группенфюрер Якоб Шпорренберг.

Колокол по виду и напоминал металлический колокол 4.5 м высотой и шириной до 3 м. Внутри него в веществе с кодовым наименованием Xerum 625 вращались 2 свинцовых цилиндра. При запуске агрегата в работу он начинал излучать бледно-белый свет, а все животные и растения находившиеся поблизости погибали.

Скончалось и несколько экспериментаторов, хотя они прятались за скальными породами в шахтах. На расстоянии 2 км от аппарата вырубались электроприборы.

Сам Колокол был уничтожен в 1945 году при приближении советских войск.