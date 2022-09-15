Абрикос перед зимой надо утеплять, как это сделать - расскажут эксперты

Когда зимой мало снега и часто бывают оттепели, абрикос это переносит тяжело. От перепадов температур страдает корневая шейка, погибают цветочные почки. Есть несколько способов решить проблему.

Корневая шейка - это переход корней в стволовую часть дерева. Из-за резкой смены погоды эта часть может подгнивать.

Укрытие

Предупредить такую ситуацию можно, обмотав и саму шейку и ствол дерева несколькими слоями мешковины. Подойдет и любой другой материал, проводящий воздух.

Если для региона нестабильный климат - это норма, то растение надо основательно укутать, чтобы ему было тепло.

Взрослый абрикос следует обрезать до двух с половиной метров, вокруг вбить до 6 колышков, достающих до нижних веток. Можно поставить каркас из дерева или проволоки.

Поверх кроны до земли дерево обматывают плотным агроволокном (спанбод, лутрасил, агроспан) или любым дышащим материалом.

Внизу материал крепится к колышкам или каркасу. Для большей устойчивости конструкцию присыпают землей со всех сторон.

Защиту от ветра и морозов создают также из рубероида. Его кладут на верх деревянного каркаса.

Сорта

Если абрикос разводят в суровом климате, где выпадает мало снега, нужно выбирать сорта, устойчивые к морозу, рекомендованные для выращивания в определенном районе.

Оттепели

Очень опасны частые оттепели. Растение в это время начинает активно расходовать запас питания, ударившие потом морозы повреждают дерево.

Зимостойкость и морозостойкость

Это разные термины. "Морозостойкость" - устойчивость к морозу, у абрикоса она высокая. Суровые зимы без оттепелей растение переносит хорошо.

"Зимостойкость" - более широкое понятие, подразумевает совокупность факторов: ветер, скачки температур и влажности, частые оттепели, мороз. Абрикосы нельзя назвать зимостойкими.

Глубокий покой длится недолго - до конца ноября или начала декабря. Потом деревья пребывают в стадии вынужденного покоя, другими словами, они способны продолжать рост и даже вступать в фазу цветения.

Низкие температуры угнетают активность растений. Небольшое тепло во время коротких оттепелей может стать толчком для начала роста.

Гибель цветочных почек как норма

Летом абрикосы набирают запас питательных веществ, чтобы спокойной перенести зиму. В южных регионах деревья основательно запасаются, а в регионах с холодным летом растения не имеют такой возможности.

В местности с теплыми зимами плодовые деревья рано цветут и внезапные заморозки губят цветки и завязи.

Абрикос каждый год дает очень много цветочных почек. Если бы часть их время от времени не погибала, нагрузка на дерево была бы огромная и срок его жизни был бы намного короче.

Поэтому частичное или полное вымерзание цветочных почек время от времени - это естественное явление, при этом растение получает возможность восстановить силы.