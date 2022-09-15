Эксперт Леонков рассказал, что ВС РФ и союзники поменяли тактику боя после контрнаступления
События последней недели заставили штабы пересмотреть тактику российских военных и союзников на линии соприкосновения.
Военный эксперт Леонков отмечает, что, тактика малых котлов теперь сменилась на тактику подвижной обороны.
«Действительно, тактика меняется, мы переходим к тактике подвижной обороны, когда определенное подразделение на отдельных участках добивается тактических успехов и таким образом, линия боевого соприкосновения начинает смещаться назад», — комментирует Леонков.
Ранее военный эксперт Сивков в своих замечаниях отметил, что ВС России необходимо шире использовать свою мобильность.
Так он порекомендовал обходить подразделения противника с тылу и наносить удары, беря подразделения ВСУ в кольцо, со всех сторон, отрезая при этом возможность эвакуации и тылового обеспечения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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