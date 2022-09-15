Эксперт Леонков рассказал, что ВС РФ и союзники поменяли тактику боя после контрнаступления

События последней недели заставили штабы пересмотреть тактику российских военных и союзников на линии соприкосновения.

Военный эксперт Леонков отмечает, что, тактика малых котлов теперь сменилась на тактику подвижной обороны.

«Действительно, тактика меняется, мы переходим к тактике подвижной обороны, когда определенное подразделение на отдельных участках добивается тактических успехов и таким образом, линия боевого соприкосновения начинает смещаться назад», — комментирует Леонков.

Ранее военный эксперт Сивков в своих замечаниях отметил, что ВС России необходимо шире использовать свою мобильность.

Так он порекомендовал обходить подразделения противника с тылу и наносить удары, беря подразделения ВСУ в кольцо, со всех сторон, отрезая при этом возможность эвакуации и тылового обеспечения.