США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Минфин США включил в список ограничений фамилию президента ЧР и его родных, сообщают источники.

Рамзан Кадыров, как непреклонный патриот России поддерживает СВО не только словами.

Правительство Чечни проводит регулярную работу по подготовке добровольческих батальонов и отправляет гуманитарную помощь в регионы подконтрольные ВС России.

Ранее сообщалось, что глава Чечни предложил своим коллегам из регионов провести самомобилизацию и подготовить на фронт СВО по несколько батальонов добровольцев, численностью около 1000 человек или по штату тактической бригады.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 















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