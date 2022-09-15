США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Минфин США включил в список ограничений фамилию президента ЧР и его родных, сообщают источники.
Рамзан Кадыров, как непреклонный патриот России поддерживает СВО не только словами.
Правительство Чечни проводит регулярную работу по подготовке добровольческих батальонов и отправляет гуманитарную помощь в регионы подконтрольные ВС России.
Ранее сообщалось, что глава Чечни предложил своим коллегам из регионов провести самомобилизацию и подготовить на фронт СВО по несколько батальонов добровольцев, численностью около 1000 человек или по штату тактической бригады.
Опубликовано: Тарас Медведев
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