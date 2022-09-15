Подходящие сорта абрикосов для разведения в умеренных широтах
К выбору сорта надо подходить ответственно. Чтобы деревца хорошо приживались и радовали плодами, надо приобретать саженцы с учетом климатических особенностей.
Сортовые разновидности по срокам созревания
Выращивать в умеренной полосе можно такие сорта абрикосов: "Айсберг", "Алеша", "Водолей", "Графиня", "Лель", "Монастырский", "Фаворит", "Царский".
Рано созревают (в конце июля/начале августа) "Айсберг", "Лель", "Алеша", "Царский".
Сорта со средним сроком созревания - "Водолей", "Графиня" (в первой половине августа).
К сортам с поздним сроком созревания относятся "Монастырский" и "Фаворит" (во второй половине августа).
Полезные советы по уходу
Эти сорта не укрываются на зиму. Укрывной материал блокирует доступ воздуха, приводит к выпреванию. Можно защитить деревца от холодов лапником, укладывая веточки иглами вниз.
Это также убережет абрикосы от зайцев.
Зимой заснеженную территорию вокруг дерева надо утрамбовывать. Особенно это актуально для молоденьких саженцев. Такая мера защищает тонкие стволы от грызунов.
В середине марта, чтобы дерево не прело, следует очищать корневую шейку от снега
Опубликовано: Храмова Оксана
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