Побелка абрикосов в осенний период: советы профессионалов

Процедура эта обязательная и требует некоторых познаний. Для чего нужно белить деревья и как сделать это правильно, расскажут опытные дачники.

Важно проводить побелку поздней осенью. Покрытие наносится на стволы и скелетные ветви.

Если выбрать неподходящее время, можно получить солнечные ожоги на деревьях по причине скачков дневных и ночных температур.

Из поврежденных участков сочится камедь, на коре образуются трещины. Она может даже отставать от ствола, обнажив древесину.

Побеленные деревья отражают свет солнца, стволы не нагреваются, ткани сохраняют состояние покоя.

Смесь для побелки готовится так: взять в равных долях глину, гашеную известь, свежий коровяк, все развести в воде, можно добавить медный купорос и золу.

Такой болтушкой можно даже лечить поврежденные ткани дерева.

Есть готовые сухие смеси для побелки деревьев, которые приобретаются в магазинах. Туда желательно внести медный купорос.

Разводится он в горячей воде, на чайную ложку порошка нужно взять литр воды. В водный раствор купороса вносится сухая побелка. Консистенция должна получиться, как у густой сметаны.

Весной побелку надо обновлять, если за зиму нанесенный слой стерся.

Не стоит применять состав с клеящими веществами, которые держатся на дереве несколько лет.

Некоторые садоводы таким образом хотят облегчить себе жизнь, но дереву от этого совсем не хорошо. Клейкие добавки не дают абрикосу нормально дышать, забивают поры.

В целом состояние деревьев ухудшается, хотя нанесенный вред будет заметен лишь с течением времени.