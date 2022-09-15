Успех протеже Дитера Болена C.C. Catch многие пытались повторить, но это никому не удалось

Modern Talking – не единственный удачный проект Дитера Болена. Именно он был продюсером известной певицы C.C. Catch, успех которой многие пытались повторить.

Каролина Катарина Мюллер стала новым проектом Дитера Болена с женским вокалом. Хорошие внешние данные, звонкий голос и умение красиво двигаться сделали ее популярной.

Все это дополнялось хорошими песнями, которые умел писать Дитер Болен. И многим показалось, что C.C. Catch не так уж сложно скопировать.

В их числе был Engelbert Simons, продюсер Silent Circle. Его протеже стала девушка по имени Malaika Trümper со сценическим именем Джессика. Но дальше двух песен дело не пошло.

Три немецких продюсера Hayo Lewerenz, Helmut Hoikis, Ingo Haas, объединенные брендом Matiz, представили публике будущую звезду Sabine Lürenbaum.

В свое время сотрудничала и с Дитером Боленом с песней Jump In My Car.

Супруги-продюсеры Кэрин Хартманн и Тони Хендрик сделали ставку на певицу Elisabeth Garbatsch под сценическим псевдонимом Roxanne.

Несмотря на три записанные песни, каждая из которых была неплохой, заметного успеха им добиться не удалось.