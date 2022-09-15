В Украине зафиксировали первый случай оспы обезьян
Министерство здравоохранения Украины заявило о первом выявленном случае заболевания оспой обезьян.
В четверг, 15 сентября 2022 года, пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщила о первом в стране лабораторно подтверждённом случае заражения вирусным заболеванием оспой обезьян.
Отмечается, что инфицированный пациент не выезжал за границу и не контактировал с заражёнными людьми и в настоящее время находится на стационарном лечении в учреждении здравоохранения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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