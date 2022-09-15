Александр Малинин усыновил сына своей жены, которому она не дала общаться с отцом

Александр Малинин и его жена Эмма в браке уже 32 года. Это его третья супруга, у них двое детей – Фрол и Устинья.

Но у Эммы есть еще сын от первого брак Антон, ему сейчас 40 лет. В свое время Эмма вышла замуж за Александра Исаева, сына известного в Самаре профессора. 

У них родился сын, и  дедушка с бабушкой очень любили внука. Но потом Эмма настояла на переезде в Москву, где их семья с Исаевым распалась.

Александр Исаев никогда не отказывался от своих родительских прав, хотел общаться с сыном. Но Эмма не только настроила Антона против отца, а еще и сфабриковала документы.

В результате Антона усыновил Александр Малинин, которого он и считает папой. Он также дал ему свою фамилию.

Эмма не рассказывает о старшем сыне в интервью. Но известно, что Антон живет в Лондоне и занимается бизнесом.

Он уже 15 лет женат на женщине по имени Ангелина, они воспитывают троих детей, причем младший родился в 2021 году. 

Антон дружит со сводными братом и сестрой, а его настоящий отец Александр Исаев очень сожалеет, что не смог наладить с ним контакт.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 















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