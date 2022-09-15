Будапешт осуждает оскорбление Европарламента в свой адрес: «Некоторые в Брюсселе принижают страну»
За жесткую позицию в отношении антироссийских санкций и желание обеспечить безопасность своего народа, власти Венгрии подверглись остракизму в политической среде ЕС.
Доклад, принятый в этот четверг, 15 сентября, Европейским парламентом, в котором говорится, что Венгрия Виктора Орбана больше не является истинной демократией, является «оскорблением» для венгров, заявил глава МИД республики Петер Сийярто.
«Я считаю оскорбительным для венгров то, что способность Венгрии к демократии ставится под сомнение», — заявил он на пресс-конференции в Будапеште, выразив удивление тем, что «некоторые в Страсбурге и Брюсселе принижают страну».
Опубликовано: Тарас Медведев
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