Премьер-министр РФ Мишустин не рассказывает о своей семье
Российский премьер-министр Михаил Мишустин не рассказывает публично о своей семье. У него нет аккаунтов в соцсетях, он не публикует фото родных.
Но известно, что у 56-летнего Мишустина есть жена Владлена, она татарка по национальности. Супруга на 10 лет моложе премьера.
Владлена была индивидуальным предпринимателем и активно помогала мужу, когда он руководил Международным компьютерным клубом.
Супруга Мишустина – одна из самых обеспеченных среди жен российских политиков. Ее заработки выше, чем у самого Михаила.
У Мишустиных трое детей. Алексею 23 года, Александру – 22, Михаилу – 13 лет. Старшие дети учатся в Техническом Университете, а младший - в школе.
Недвижимость в виде квартиры и загородного дома оформлена на старших сыновей. Это указано в налоговых декларациях.
Михаил Мишустин занимается хоккеем, как и младший сын, ведет здоровый образ жизни.
Он играет на рояле, пишет частушки и эпиграммы, а также является автором музыки двух песен, которые исполняет Григорий Лепс.
Опубликовано: Светлана Репина
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