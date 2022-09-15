Премьер-министр РФ Мишустин не рассказывает о своей семье

Российский премьер-министр Михаил Мишустин не рассказывает публично о своей семье. У него нет аккаунтов в соцсетях, он не публикует фото родных.

Но известно, что у 56-летнего Мишустина есть жена Владлена, она татарка по национальности. Супруга на 10 лет моложе премьера.

Владлена была индивидуальным предпринимателем и активно помогала мужу, когда он руководил Международным компьютерным клубом.

Супруга Мишустина – одна из самых обеспеченных среди жен российских политиков. Ее заработки выше, чем у самого Михаила.

У Мишустиных трое детей. Алексею 23 года, Александру – 22, Михаилу – 13 лет. Старшие дети учатся в Техническом Университете, а младший - в школе.

Недвижимость в виде квартиры и загородного дома оформлена на старших сыновей. Это указано в налоговых декларациях.

Михаил Мишустин занимается хоккеем, как и младший сын, ведет здоровый образ жизни.

Он играет на рояле, пишет частушки и эпиграммы, а также является автором музыки двух песен, которые исполняет Григорий Лепс.