Лукашенко уравнял права прибывших в Беларусь украинцев с белорусами

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который уравнял права прибывших на территорию страны украинцев с белорусами.

15 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал обновлённый указ «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь», целью которого стала помощь украинцам, которые оказались в непростой жизненной ситуации.

Согласно новой редакции вышеуказанного закона, прибывшие из Украины в Беларусь граждане наделяются теми же правами, что и белорусы, поэтому смогут обучаться на всех ступенях образования за счёт бюджета, получать доступную медицинскую помощь и получать социальные выплаты.

Помимо прочего, граждане Украины теперь не будут уплачивать госпошлину за регистрацию временного пребывания на территории Беларуси и ряд других сборов при обращении в специализированные органы.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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