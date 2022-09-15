Лукашенко уравнял права прибывших в Беларусь украинцев с белорусами

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который уравнял права прибывших на территорию страны украинцев с белорусами.

15 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал обновлённый указ «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь», целью которого стала помощь украинцам, которые оказались в непростой жизненной ситуации.

Согласно новой редакции вышеуказанного закона, прибывшие из Украины в Беларусь граждане наделяются теми же правами, что и белорусы, поэтому смогут обучаться на всех ступенях образования за счёт бюджета, получать доступную медицинскую помощь и получать социальные выплаты.

Помимо прочего, граждане Украины теперь не будут уплачивать госпошлину за регистрацию временного пребывания на территории Беларуси и ряд других сборов при обращении в специализированные органы.