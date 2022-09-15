Лукашенко на встрече с председателем Си пришлось носить маску, а Путину держаться на расстоянии

Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту Лукашенко маску с флагом Поднебесной, и на саммите ШОС Китай блюдет принцип «ноль ковид».

Александр Лукашенко по этому поводу пошутил, что председателю Си удалось сделать то, что никто не мог сделать до этого момента.

«Пиневичу (главе Минздрава Беларуси) не удавалось, а Си смог. По просьбе китайских друзей Первый надел маску», — говорится в сообщении ТК «Пул Первого» по теме.

Телеграм-канал отмечает, что у Лукашенко была своя маска, но перед встречей ему подарили китайскую.

«И еще с десяток таких президент попросил с собой в Минск. Д — доверие!» — рассказали в пресс-службе белорусского лидера.

Ранее СМИ обратили внимание, что встреча Путина и Си проходила в большом зале собраний и расстояние между ними было просто огромным. Но, наверняка будет и более камерная встреча в кулуарах ШОС, отметили многие.