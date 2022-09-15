В Саудовской Аравии нет платы за ЖКХ, налогов и кредитов под проценты

В Саудовской Аравии зародились ислам и все арабские племена. Здесь жестко следуют законам шариата, тратят огромные суммы на армию и не признают идеи социального равенства.

Всю власть в стране контролирует король Салман. Обсуждать власть нельзя ни устно, ни письменно. За атеизм, убийства, измену и однополые отношения предусмотрена смертная казнь.

Саудовская Аравия – второе государство в мире по запасам нефти. В стране живет около 34 млн человек, многие из них получают право на льготы.

При рождении каждого ребенка выплачивается 70 тысяч долларов. Медицина и образование, вода и электричество бесплатные.

Подоходный налог здесь равен 2,5%, на покупку жилья можно безвозмездно получить 80 тысяч долларов. Есть и бесплатная субсидия на открытие бизнеса. Молодожены получают 64 тысячи долларов.

В Саудовской Аравии действует уникальная система исламского банкинга, поскольку эта вера запрещает ростовщичество. Вместо кредитов под проценты есть займы на развитие конкретных проектов.

Женщинам запрещено учиться, путешествовать, устраиваться на работу, заниматься бизнесом, принимать любые решения без согласия опекуна-мужчины.

Разрешено многоженство, заключение бака без согласия женщины. Кинотеатры запрещены для всех, равно как и употребление алкоголя.