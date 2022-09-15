Politico: Нэнси Пелоси с рабочим визитом посетит Армению

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на этой неделе с рабочим визитом посетит Армению.

15 сентября американское издание Politico, ссылаясь на высокопоставленные источники, заявило о том, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совместно с конгрессвумен Джеки Спейер на этой неделе отправится с рабочим визитом в Армению, где встретится с премьер-министром страны Николом Пашиняном и другими представителями армянского правительства.

Отмечается, что целью визита Пелоси и Спейер в Арминию станет демонстрация поддержки Соединённых Штатов армянской стороны в недавно обострившемся армяно-азербайджанском конфликте, во время которого погибли десятки военных.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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