Politico: Нэнси Пелоси с рабочим визитом посетит Армению
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на этой неделе с рабочим визитом посетит Армению.
15 сентября американское издание Politico, ссылаясь на высокопоставленные источники, заявило о том, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совместно с конгрессвумен Джеки Спейер на этой неделе отправится с рабочим визитом в Армению, где встретится с премьер-министром страны Николом Пашиняном и другими представителями армянского правительства.
Отмечается, что целью визита Пелоси и Спейер в Арминию станет демонстрация поддержки Соединённых Штатов армянской стороны в недавно обострившемся армяно-азербайджанском конфликте, во время которого погибли десятки военных.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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