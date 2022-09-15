Постпредство России назвало антироссийской резолюцию МАГАТЭ

Постпредство РФ в Вене осудило МАГАТЭ за принятие антироссийской резолюции по украинскому вопросу.

15 сентября пресс-служба Постпредства РФ при международных организациях в Вене в официальном Telegram-канале выразила недовольство российской стороны принятием МАГАТЭ «антироссийской» резолюции, против которой проголосовали Китай и Россия, составляющие большую часть населения планеты.

В Постпредстве отметили, что в резолюции нет ни слова об обстрелах бойцами Вооружённых сил Украины территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, так как «страны Запада всячески поддерживают и выгораживают» киевский режим, который угрожает безопасности всего континента, атакуя ЗАЭС.