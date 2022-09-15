Губернатор Курской области поддержал призыв Кадырова о начале «самомобилизации»
Курский губернатор Роман Старовойт поддержал призыв Рамзана Кадырова о начале «самомобилизации» главами регионов России.
15 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале выступил в поддержку инициативы главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, предложившего главам регионов Российской Федерации объявить «самомобилизацию», чтобы приблизить успешное выполнение задач спецоперации на Украине.
Старовойт рассказал, что для участия в специальной военной операции на Украине отправились 800 жителей Курской области, также чиновник подчеркнул факт того, что в настоящее время идёт набор добровольцев в мобилизационный людской резерв, одной из целью которого является защита курских границ, которые периодически подвергаются обстрелам ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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