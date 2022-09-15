На Руси детей «запекали» в печи, отсюда пошли сказки про Бабу Ягу

В русских сказках Баба Яга засовывает гостей в печь на лопате. На самом деле на Руси действительно проделывали нечто подобное с детьми.

Все дело в том, что раньше не было медицинских средств для выхаживания детей, родившихся раньше срока.

Таких малышей «запекали». Для проведения обряда приглашали бабку-повитуху, набирали воду в трех колодцах и замешивали тесто из ржаной муки.

Им нужно было облепить младенца, оставив только рот и нос для дыхания. Потом малыша привязывали к специальной лопате для хлеба и помещали в печь.

Она была теплой, без жара и огня. Иногда в печи оставалось несколько тлеющих угольков.

Во время обряда произносили заговоры, в аждой местности – свои.

После «запекания» тесто отдавали собаке. После такого обряда дети либо выздоравливали, либо становились крепче, либо умирали.

Современные врачи говорят, что во время такого обряда перепад температур закалял организм, помогал ему адаптироваться к внешнему миру.