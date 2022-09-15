Хороший урожай нежных и сочных персиков: несколько обязательных правил

Выращивать персики можно в разных условиях, надо лишь приложить некоторые усилия и знать важные моменты ухода

Сорта, которые наиболее популярны и отлично приживутся в регионах с умеренным климатом:

"Россошанский Юбилейный", "Россошанский золотой", "Память Симиренко", "Донецкий морозостойкий", "Донецкий белый", "Донецкий крупноплодный".

О сроках посадки

Осенняя посадка чревата негативными последствиями. А все потому, что зимы сейчас нестабильны, постоянно наблюдаются резкие колебания температур.

Весной высаживать персики лучше всего. Но и тут важно учитывать разные факторы: степень прогретости почвы, погодные условия. Ранняя весна для посадки не подходит.

Хороший период - середина/вторая половина апреля. На участке не должно быть грунтовых вод, и для персика лучше выбирать южную сторону.

Правильные подкормки

При посадке в лунку добавляют хорошую землю или перегной, вносят суперфосфат (2 ст. л.). После этого весь год растение больше не нуждается в подкормках.

Через год, весной, понадобятся азотосодержащие удобрения.

Середина лета - время внесения азофоски, нитрофоски. В конце лета/начале осени пригодится суперфосфат, калийная соль. Такой график подкормок соблюдается ежегодно.

Полив делается до 5 раз во все время вегетации, начиная с весны и до поздней осени.

Профилактические меры

Персики болеют, как и другие плодовые культуры. Чаще всего растение беспокоит розеточность листьев. Они становятся курчавыми, меняют свой цвет (возникает розовый оттенок).

Лечить дерево можно бордосской жидкостью 3%, обработка проводится до распускания листьев.

Когда листья уже появились, нужно применить сернокислый цинк - 10 г на 10 л воды.

Неустойчивая погода - повод для появления грибковых болезней. Предупредить это помогут препараты, содержащие медь, фунгициды системного действия. Подойдут "Скор", "Хорус".

Борьба с тлей тоже весьма актуальна, использовать можно любые подходящие средства: "Фитоверм", "Фуфанон", "Батрайдер", "Биотлин".

Обрезка деревьев

Для этой процедуры подходят максимально поздние сроки. И вот почему: весной персик рано пробуждается, начинается сокодвижение, при этом корни еще спят.

В итоге почки начинают созревать и сохнут, потому что нет достаточного питания.

Поздняя обрезка позволяет четко видеть, что подходит для удаления. Обрезают дерево даже при начавшемся раскрытии почек.

Подходит для этого конец апреля, если погодные условия позволяют. Процедура сходна с обрезкой виноградной лозы.

Плодоношение наблюдается на смешанных однолетних побегах. После снятия урожая они бесполезны и начинают сохнуть, поэтому каждый год надо их удалять.

У персика часто загущается крона. Летом растут новые зеленые побеги, новой весной они образуют целые пучки веток.

Вот почему, когда зеленые побеги вырастают до 15 см, их нужно убирать, это важный момент.