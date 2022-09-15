В России назвали действие, после которого США станут стороной конфликта

МИД России заявил, что если США решат поставить Украине ракеты большей дальности, то они перейдут красную черту и станут стороной конфликта.

Официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что Россия оставляет за собой право защищать свою территорию.

Вашингтон открыто поставляет Украине передовые ракеты GMLRS, запускаемые из пусковых установок HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

Представители США говорят, что Украина пообещала не использовать американские ракеты для ударов по самой России.

Пусковые установки HIMARS также могут использоваться для стрельбы тактическими ракетами ATACMS большей дальности, которые могут иметь дальность действия до 300 км.

Украина запросила и получила большое количество оружия от Соединенных Штатов и других западных союзников.

В прошлом месяце Белый дом объявил о пакете оружия и оборудования для Украины примерно на 3 млрд долларов, что на сегодняшний день является крупнейшим траншем помощи в области безопасности.

Президент Джо Байден тогда заявил, что пакет позволит Украине приобрести системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, противобеспилотные воздушные системы и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе.