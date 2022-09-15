Путин заявил, что часть трубопровода для поставок российского газа в Пакистан уже построена

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что трубопроводные поставки газа в Пакистан возможны и часть инфраструктуры уже построена.

Путин и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф встретились в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан).

В заявлении офиса Шарифа говорится, что Ппремьер-министр подтвердил приверженность Пакистана тесному сотрудничеству с Россией для дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества между двумя странами во всех областях.

Это касается продовольственной безопасности, торговли и инвестиций, энергетики и обороны.

Жизненно важный для экономики южноазиатской страны газопровод «Пакистанский поток», также известный как газопровод «Север-Юг», должен быть построен в сотрудничестве с российскими компаниями.

В 2015 году две страны договорились построить трубопровод протяженностью 1100 км для доставки импортного сжиженного природного газа из Карачи на побережье Аравийского моря на электростанции в северо-восточной провинции Пенджаб.

Проект, который должен был быть запущен в 2020 году, был отложен из-за того, что России пришлось заменить первоначального участника, который попал под западные санкции.

Проектная мощность газопровода составляет 12,4 млрд кубометров в год с возможностью увеличения до 16 млрд кубометров.