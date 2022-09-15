Путин заявил, что часть трубопровода для поставок российского газа в Пакистан уже построена
Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что трубопроводные поставки газа в Пакистан возможны и часть инфраструктуры уже построена.
Путин и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф встретились в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан).
В заявлении офиса Шарифа говорится, что Ппремьер-министр подтвердил приверженность Пакистана тесному сотрудничеству с Россией для дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества между двумя странами во всех областях.
Это касается продовольственной безопасности, торговли и инвестиций, энергетики и обороны.
Жизненно важный для экономики южноазиатской страны газопровод «Пакистанский поток», также известный как газопровод «Север-Юг», должен быть построен в сотрудничестве с российскими компаниями.
В 2015 году две страны договорились построить трубопровод протяженностью 1100 км для доставки импортного сжиженного природного газа из Карачи на побережье Аравийского моря на электростанции в северо-восточной провинции Пенджаб.
Проект, который должен был быть запущен в 2020 году, был отложен из-за того, что России пришлось заменить первоначального участника, который попал под западные санкции.
Проектная мощность газопровода составляет 12,4 млрд кубометров в год с возможностью увеличения до 16 млрд кубометров.
Опубликовано: Светлана Репина
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