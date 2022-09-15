Марсоход Perseverance обнаружил потенциальные биосигнатуры на Марсе, это еще не жизнь, но время покажет
Марсоход Perseverance достиг важной вехи в своих поисках следов древней жизни на Марсе, собрав на данный момент наиболее ценные образцы, содержащие потенциальные биосигнатуры, сообщило NASA в четверг, 15 сентября.
Это еще не доказательство того, что на Красной планете когда-то существовала жизнь, но пока что это лучший шанс однажды с уверенностью обнаружить древних микроогранизмов.
Потенциальная биосигнатура могла быть вызвана присутствием жизни, но также и ее отсутствием. Чтобы считать эту биосигнатуру окончательной, эти образцы должны быть проанализированы мощными лабораторными приборами на Земле. Агентство планирует доставить их обратно с помощью другой миссии к 2033 году.
«Я думаю, будет справедливо сказать, что это будут и уже есть самые ценные образцы горных пород, которые никогда не собирались», — сказал сотрудник агентства Дэвид Шустер, работающий над этим проектом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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