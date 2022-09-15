Песков опроверг информацию о покушении на Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление газеты Sun о покушении на Путина в Москве.
15 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на главу пресс-службы президента России Дмитрия Пескова, сообщило о том, что опубликованная информация британской газетой-таблоидом Sun о якобы совершённом в Москве покушении на жизнь Владимира Путина не соответствует действительности.
Напомним, что сегодня Путин прибыл в Самарканд на саммит Шанхайской организации сотрудничества в рамках которого завтра, 16 сентября 2022 года, примет участие в заседании Совета глав государств ШОС в узком и расширенном составах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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