Песков опроверг информацию о покушении на Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление газеты Sun о покушении на Путина в Москве.

15 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на главу пресс-службы президента России Дмитрия Пескова, сообщило о том, что опубликованная информация британской газетой-таблоидом Sun о якобы совершённом в Москве покушении на жизнь Владимира Путина не соответствует действительности.

Напомним, что сегодня Путин прибыл в Самарканд на саммит Шанхайской организации сотрудничества в рамках которого завтра, 16 сентября 2022 года, примет участие в заседании Совета глав государств ШОС в узком и расширенном составах.