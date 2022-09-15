Москва сообщила о строительстве нового газопровода «Сибирская сила-2» в Китай

Дата начала работы над этим новым проектом назначена на 2024 год и заменит запланированные поставки «Северного потока — 2», который должен был снабжать Европу.

Газопровод «Сибирская сила-2», который несколько лет обсуждается между Москвой и Пекином, «заменит» «Северный поток — 2», который должен был связать Россию с Европой, но ввод которого был прекращен после конфликта на Украине, заявил министр энергетики России Александр Новак.

На вопрос в интервью телеканалу «Россия-1» о возможной замене в российской энергетической стратегии европейского «Северного потока-2» азиатским «Силой Сибири-2» г-н Новак ответил утвердительно.

Ранее в тот же день министр в кулуарах поездки в Узбекистан заявил, что Россия и Китай в ближайшее время подпишут соглашения на поставку 50 миллиардов кубометров газа в год по будущему газопроводу «Сила Сибири – 2».

Этот объем будет представлять почти максимальную мощность «Северного потока-1», мощностью 55 млрд м³, который был остановлен со 2 сентября.

Именно по этому стратегическому газопроводу, соединяющему Россию с Германией, до сих пор проходила треть поставок российского газа в Евросоюз.