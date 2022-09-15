Владимир Кличко получил за украинцев премию M100 Media

Народ Украины отмечен премией M100 Media. Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко принял награду в четверг в Потсдаме.

Наградой организаторы признали, что украинский народ «много месяцев с железной стойкостью защищал себя от жестокого вторжения России» и защищает свою свободу и суверенитет на европейской земле.

Кличко упомянул о важности борьбы Украины против российского нападения для западного мира: «Мы боремся за всех здесь и за всех в так называемом свободном мире», — сказал он после церемонии награждения. Брат Владимира Кличко Виталий является мэром столицы Украины Киева.

Премию «M100 Media Award» присуждают с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов. Любопытно, что премию Кличко вручил лично канцлер ФРГ Олаф Шольц.