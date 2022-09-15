Загадка медицины: почему у пациентов первых стоматологов взрывались зубы

Дырки и кариес в зубах в 19-м веке пломбировали не только оловом либо серебром, но и высокотоксичным свинцом, имеющим пагубное влияние.

Медицина 19-го столетия была далека от современной. Больные нередко умирали из-за банального аппендицита, про стоматологию и говорить нечего – пациентам вырывали зубы, как говорится, на живую.

При этом дырки и кариес закрывали не только оловом либо серебром, но и высокотоксичным свинцом, имеющим пагубное влияние на весь организм человека.

Отсутствие нормальной диагностики нередко заканчивалось печально, а некоторые странные симптомы и сегодня остаются нераскрытыми загадками медицины.

Как, например, взрывающиеся зубы. Первый такой случай детонации зуба зарегистрировали в 1817-м году в американском штате Пенсильвания. У одного священнослужителя разболелся зуб, и боль была такой невыносимой, что святой отец с дикими криками катался по земле, периодически окуная голову в ледяную воду.

А назавтра его зуб ни с того ни с сего внезапно раскололся на много частей, и одновременно со «взрывом» утихла и боль. Свидетели описывали это событие так: неожиданно раздался приглушенный хлопок, чем-то напоминающий звук выстрел из револьвера. Было трудно поверить, что источник шума был во рту у мужчины.

Второй похожий случай произошел с женщиной спустя 13 лет, третий – спустя еще 25. При этом симптомы у пациенток были идентичными: их мучила невыносимая зубная боль, затем во рту происходил хлопок, больной зуб разлетался на много частей, и после взрыва болезненные ощущения отступали, как будто ничего и не было.

В 1871-м году у одной американки с такой силой разлетелся зуб мудрости, что она на несколько дней утратила слух. К слову, мини-взрывы во рту не привели ни к летальным случаям, ни к тяжелым травмам.

Эти странные медицинские истории описаны в научных статьях и изложены в узкоспециализированных журналах. В 19-м веке стоматология была очень молодой наукой, поэтому доктора со всего континента обменивались друг с другом знаниями, чтобы развить профессионализм в деле лечения зубов.

Почему у людей во рту взрывались зубы? Единого мнения по этому поводу у стоматологов нет. Некоторые специалисты считали: в случае воспаления зубного нерва мягкие ткани под эмалью разлагаются. Из-за образовавшегося гноя начинают выделяться газы, которые накапливаются, и в итоге приводят к взрыву зуба.

Но эта гипотеза не получила подтверждения, потому что никакие естественные газы не смогли бы создать столь сильное давление, чтобы оно нарушило целостность зубной эмали.

Другая группа стоматологов связала взрывы зубов с неизученным на тот момент кариесом. Врачи полагали, что кариес возникает внутри, и распространяется наружу. Но и это мнение было ошибочным: научно доказано, что кариес появляется на поверхности эмали вследствие размножения патогенных бактерий.

Третья версия оказалась ближе к истине. Из-за металлов, которыми закрывали дырки в зубах, во рту происходили химические реакции. Такое случалось, когда зубы пломбировали разными материалами. В 19 веке их было три: серебро, олово, свинец.

Пломбы, взаимодействуя между собой, вырабатывали электричество, которое накапливалось и приводило к взрывам.