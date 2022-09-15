Необычные запреты: на многие привычные праздники в Таджикистане наложено табу
В черный список попали не только Хэллоуин и Холи, но и Новый год. Даже свадьбы и юбилеи рекомендовано отмечать поскромнее.
Многие привычные в России праздники в Таджикистане оказались под запретом. К примеру, здесь уже несколько лет выпускники школ не отмечают последний звонок. Якобы в целях экономии: чтобы сохранить бюджеты семей и не тратиться на ленты, шарики, подарок классному руководителю, банкет и так далее.
В черный список попали Хэллоуин и Холи - считается, что это праздники чужой культуры, потому на них тоже не надо тратить деньги.
Более того - с 2015 года здесь осуждаются пышные празднования даже Нового года. В крайнем случае - отпраздновать его дома, тихо-скромно.
И это не все: в целях борьбы с лишними расходами рекомендуется как можно скромнее отмечать свадьбы, дни рождения, юбилеи и так далее.
В Средней Азии, даже если человек не богат, он не может позволить себе "ударить в грязь лицом" на фоне других, если собирается что-то праздновать. И, если все отмечают праздники скромно, то не зазорно и другим делать так же.
Такие ограничения на самом деле облегчили таджикам жизнь: не приходится влезать в долги для празднования свадьбы или рождения первенца, как ранее.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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