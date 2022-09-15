Папа Римский назвал поставки оружия Украине «морально приемлемыми»
Папа Римский Франциск заявил, что поставки оружия Украине, чтобы помочь стране защитить себя, являются морально законными для государств.
Выступая перед журналистами на борту самолета, возвращающегося из трехдневной поездки в Казахстан, Франциск также призвал Киев быть открытым для возможного диалога, даже если это будет сложно для украинской стороны.
Франциск сказал, что диалог – это всегда шаг вперед, с протянутой рукой. Потому что в противном случае закрывается единственную разумную дверь к миру.
Он также отметил, что самооборона — это не только законно, но и выражение любви к Родине.
По его словам, кто не защищает себя, кто не защищает что-то, тот не любит Родину. Те, кто защищает - любит ее.
Понтифик уточнил, что это может быть аморальным, если намерение состоит в том, чтобы спровоцировать новую войну или продать оружие или передать оружие, которое стране больше не нужно.
Он пояснил, что мотивация — это то, что в значительной степени определяет нравственность этого действия.
Пап Римский приехал в Казахстан, где он присутствовал на съезде религиозных лидеров со всего мира.
Опубликовано: Светлана Репина
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