План Германии по сокращению расходов на газ столкнулся с новыми препятствиями

План Германии по введению сбора с потребителей газа сталкивается с задержками, что вызывает сомнения в том, что одна из ключевых мер правительства по стабилизации энергетического сектора вступит в силу, как планировалось.

Предложенная министром экономики Робертом Хабеком мера должна была быть передана на утверждение кабинета министров в среду, но была отменена, поскольку ряд правительственных ведомств не подписали ее. Также возникли новые препятствия для пересмотренной версии.

Министерство экономики по-прежнему стремится ввести спорный сбор, предназначенный для компенсации компаниям резкого роста цен, начиная с 1 октября.

Но ведущий законодатель по энергетике от «зеленых» в нижней палате парламента Ингрид Нестле заявила, что плата за газ не будет ни введена, ни распределена до 1 октября.

Вместе с тем средства все еще могут быть собраны задним числом. Сбор вызвал споры с тех пор, как он был впервые введен в действие в августе.

Энергетической системе Германии нужны деньги, чтобы компенсировать последствия действий России по сокращению поставок газа, но план Хабека вызвал споры в коалиции канцлера Олафа Шольца из-за опасений, что компании, не затронутые ростом цен, могут подать заявку на получение средств.

Эта мера включает сбор за потребление газа в размере 2,419 цента за киловатт-час, а вырученные средства используются для предотвращения банкротства поставщиков, в том числе Uniper SE, крупнейшего импортера российского газа в Германии.

Его новое предложение также сталкивается с проблемами. Эксперты по правовым вопросам сомневаются, что закон, освобождающий определенные энергетические компании от государственной помощи, будет конституционным.