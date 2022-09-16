Россия пытается помирить Турцию и Сирию

Глава турецкой разведки провел несколько встреч со своим сирийским коллегой в Дамаске за последние несколько недель.

Это является результатом усилий России по потеплению отношений между государствами на противоположных сторонах сирийской войны.

Региональный источник, связанный с Дамаском, сообщил агентству Reuters, что Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT), и глава сирийской разведки Али Мамлук встречались на этой неделе в сирийской столице.

Россия стремится укрепить свои позиции в Сирии, где ее силы поддерживают президента Башара Асада с 2015 года. При этом любая нормализация отношений между Анкарой и Дамаском изменит десятилетнюю сирийскую войну.

Поддержка Турции была жизненно важна для поддержки сирийских повстанцев на их последнем крупном территориальном плацдарме на северо-западе после того, как Асад разгромил повстанцев на остальной территории страны при поддержке России и Ирана.

Но сближение сталкивается с большими трудностями, в том числе с судьбой повстанцев и миллионов мирных жителей, многие из которых бежали на северо-запад, спасаясь от правления Асада.

Турция, страна-член НАТО, имеет войска на территории, которую Асад считает оккупационными силами.

Региональный источник, связанный с Дамаском, и второй высокопоставленный проасадовский источник на Ближнем Востоке заявил, что турецко-сирийские контакты достигли значительного прогресса.