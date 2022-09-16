Оперативная группа объединенного штаба ОДКБ прибыла в Армению
Военное ведомство Армении сообщило о прибытии оперативного штаба ОДКБ в Ереван.
В пресс-службе Министерства обороны Армении сообщили о прибытии оперативного штаба Организации договора о коллективной безопасности для выполнения миссии по мониторингу ситуации на границе с Азербайджаном.
"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Армению для выполнения мониторинговой миссии прибыла оперативная группа ОДКБ", — говорится в сообщении.
В пресс-службе ОДКБ сообщили, что цель миссии - разработать конкретные предложения по деэскалации конфликта.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Оперативная группа объединенного штаба ОДКБ прибыла в Армению
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