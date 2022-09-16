В Китае родители подали в суд на дочь, которую они бросили, когда она не купила брату квартиру

29-летнюю Чжан из Гуанчжоу на юге Китая, бросили ее биологические родители, когда ей было 2 года, и она не имеет с ними никаких отношений.

Сообщается, что родители отказались от нее, поскольку не могли финансово поддерживать ее. Они редко связывались с ней на протяжении всей ее жизни.

Чжан воспитывала сестра отца, и она считает семью своей тети своей родной семьей.

Когда Чжан недавно использовала свои сбережения, чтобы купить квартиру своей двоюродной сестре, ее биологические родители снова появились в ее жизни.

Они потребовали, чтобы она купила квартиру и своему биологическому брату. После того, как она отказалась, родители подали против нее иск на 500 000 юаней на свое содержание.

Суд постановил, что, хотя Чжан не обязана покупать своему брату квартиру, она должна договориться о сумме с родителями и заплатить родительскую плату за содержание.

В соответствии с Гражданским кодексом Китая взрослые дети несут юридическую обязанность поддерживать своих родителей независимо от отчуждения или оставления.

Пользователи Weibo выразили возмущение приговором суда.