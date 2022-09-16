Второй глава региона в России поддержал призыв Кадырова о «самомобилизации»
Губернатор Курской области поддержал идею Рамзана Кадырова и добровольном сборе добровольцев для проведения спецоперации в Украине.
В своем официальном Telegram-канале Роман Старовойт, губернатор Курской области поддержал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова начать «самомобилизацию».
"Поддержу предложение Рамзана Кадырова. Каждый глава региона должен действовать максимально ответственно и помогать нашим войскам", — написал чиновник.
По словам чиновника от Курской области для участия в спецоперации уже направлено 800 добровольцев.
Опубликовано: Максим Алексеев
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