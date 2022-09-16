Еврокомиссия предлагает заморозить финансирование Венгрии

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что Еврокомиссия порекомендует приостановить выделение миллиардов евро для Венгрии из-за проблем с коррупцией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в своей ежегодной политической речи перед Европейским парламентом в среду, что заморозит финансирование членов, наносящих ущерб демократии, и выделила коррупцию.

Ожидалось, что ее руководитель в воскресенье порекомендует приостановить выделение до 70% средств в размере 22,5 млрд евро, предназначенных для Венгрии из бюджета ЕС на 2021–2027 годы.

Европейские законодатели осудили Орбана за многолетнее нарушение прав мигрантов, геев и женщин, а также свободы СМИ, ученых и судов.

Гвендолин Дельбос-Корфилд, депутат от зеленых французов сказала, что Венгрия на самом деле не является настоящей демократией.

Премьер-министр Венгрии Орбан отрицает такую критику, но от него требуют обеспечить средства для своей больной экономики.

Будапешт пообещал создать агентство по борьбе с коррупцией и неоднократно заявлял, что надеется на сделку с Брюсселем.

У стран ЕС будет до трех месяцев, чтобы принять решение по рекомендации Комиссии большинством голосов.