Связи Индии с Россией могут вызвать недовольство США

16 сентября премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с российским Владимиром Путиным на саммите в Узбекистане.

Множество лидеров собираются на саммит основанной Китаем Шанхайской организации сотрудничества, группы, призванной противостоять глобальной системе, возглавляемой США.

США и их союзники до сих пор в значительной степени избегали давления на Нью-Дели из-за его тесных связей с Россией, ключевым поставщиком оружия и энергии.

Отчасти это сделано для того, чтобы удержать Моди на его стороне против Китая, отчасти через Quad, группу, в которую также входят Япония и Австралия.

До сих пор Моди удавалось балансировать между двумя сторонами, продвигая собственные интересы Индии.

Он искал более дешевую нефть и столь необходимое оружие, чтобы противостоять агрессии Пекина вдоль их спорной гималайской границы. В то же время Индии нужны дополнительные инвестиции от США и их союзников, стремящихся диверсифицировать цепочки поставок за пределы Китая.

Первоначальная терпимость к позиции Индии, наряду с ее настойчивым заявлением о том, что ей потребуется время, чтобы свернуть ее тесные отношения в области безопасности с Россией, начинает наталкиваться на большее сопротивление.

Ричард Россоу, старший советник по политике в отношении Индии в Центре стратегических и международных исследований сказал, что нейтральная общественная позиция Индии в отношении вторжения вызвала в Вашингтоне сложные вопросы о ценностях и интересах.

Такие обязательства — особенно если они вызовут новые или расширенные области сотрудничества, которые принесут пользу России, — еще больше подорвут заинтересованность вашингтонских политиков поддержке Индии.