Сентябрьские посадки: дачный сезон продолжается

Осенью можно много чего посеять, но выбирать нужно из холодостойких культур, которые способны пережить неожиданные заморозки.

Посадка лука и чеснока

Плюсы осенней посадки: вредители почти не проявляют активность, снижается уровень заболеваемости, сорняки прекращают докучать, лук и чеснок, посаженные под зиму, раньше поспеют весной.

Лучше всего сажать с середины сентября и до середины октября. Идеальная средняя температура - +5 градусов: растения смогут пустить корни, но не пойдут в рост.

Луковички укладываются в борозды, заглубляются на 2 см. Затем грядку надо мульчировать. Тогда влага будет удерживаться в земле, а растения будут надежно защищены от скачков температур.

Время осенних цветов

Луковичные декоративные растения хорошо сажать осенью, это могут быть нарциссы, тюльпаны, ирисы, подснежники. Хорошо воспринимают осеннюю посадку и многолетники: лилии, пионы, колокольчики.

Обычно сажают цветы одновременно с луком, чесноком, то есть с сентября по октябрь. Некоторые виды цветов рекомендуется сажать позднее, когда почва уже промерзла.

Можно ли высаживать зелень

Не все знают, что зелень можно высадить даже в сентябре. К октябрю она подрастет и успеет попасть в салат.

Руккола, шпинат, кресс-салат, листовая горчица, салат-латук - эти растения отлично подходят для посадки в сентябре. Ночные похолодания для них не страшны, вплоть до первых заморозков.

Защитить высаженную зелень можно, укрыв ее на ночь пленкой. Растения будут быстрее созревать.

А что насчет деревьев и кустов

Осень для посадок предпочтительнее, потому что минимален риск внезапных заморозков, нет вредителей, период вегетации подошел к концу.

Высаживать деревья и кусты можно до конца октября и начала ноября. Самый правильный вариант - завершить все посадки за месяц до прихода морозов.

Картофель под зиму

Тут главное выбрать правильные сорта. Клубни после высадки мульчируют, они легко переживают зиму, урожай можно снимать уже следующей весной - в конце мая.

При таком методе посадки урожайность будет высокой, а созревание быстрым. В начале весны еще нет картофельных паразитов, талая воды насыщает влагой - все это только "на руку" озимому картофелю.