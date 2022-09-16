Байден вновь идет в атаку на экстремизм в США и ужесточает цензуру соцсетей

Президент США Джо Байден призвал в четверг экстремистские, расистские идеи и призывы к насилию во время конференции, организованной Белым домом.

«Мы не можем молчать…когда мы говорим об (экстремизме), мы разделяем страну», — заявил Байден: «Бросая ему вызов, мы заставляем его замолчать, а не запираемся сами», — сказал он.

Символично, что Байдена объявила на сцене мать молодой девушки, погибшей во время демонстрации сторонников превосходства белой расы. 32-летняя Хизер Хейер погибла в августе 2017 года в Шарлоттсвилле, Восточная Вирджиния, когда сторонник неонацистов въехал в толпу антирасистских активистов.

«Ненависть никогда не победить, она только прячется, и если дать кислород, она выходит из укрытия. В последние годы мы давали ему слишком много кислорода в политике, в СМИ и в Интернете», — заявил американский президент.

По этому последнему пункту Джо Байден намерен «возложить на социальные сети ответственность за распространение ненависти и подстрекательство к насилию». Он призвал Конгресс «отменить особый иммунитет», которым они пользуются соцсети, посредством противоречащего законодательства, которое, в отличие, например, от издателей новостей, не возлагает на них ответственность за опубликованный контент.

Джо Байден принимает более резкий тон по мере приближения выборов в законодательные органы, которые пройдут через восемь недель. 1 сентября в Филадельфии он в прямой атаке на своего предшественника осудил «экстремизм» Дональда Трампа и его сторонников, обвинив их в расшатывании основ американской демократии.