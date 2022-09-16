ВОЗ рекомендовал не использовать два синтетических препарата против Covid

Эксперты ВОЗ «настоятельно рекомендуют» не использовать Xevudy и Ronapreve, отмечая их неэффективность против вариантов, находящихся в настоящее время в обращении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время рекомендует больше не использовать два препарата против Covid с синтетическими антителами, отмечая их неэффективность против вариантов, находящихся в настоящее время в обращении.

Эксперты ВОЗ «настоятельно рекомендуют» не использовать Ксевуди — на основе молекулы сотровимаба — и Ронапрев — на основе комбинации касиривимаб-имдевимаб — в последней версии своего руководства по лечению COVID-19, опубликованного в британском медицинском журнале.

Xevudy, разработанный лабораториями GSK и Vir, и Ronapreve, разработанный Regeneron, представляют собой два синтетических препарата против Covid.

До этого момента ВОЗ рекомендовала с осторожностью применять их у пациентов с легкой формой заболевания, но с риском прогрессирования в более серьезную форму из-за их возраста, веса или других факторов. Однако появление варианта Omicron в конце 2021 года поставило под сомнение интерес к этим методам лечения, и эксперты ВОЗ на основании нескольких исследований in vitro теперь полагают, что они, вероятно, неэффективны против циркулирующих штаммов.

В то же время эксперты обновили рекомендации по другим методам лечения, в частности по ремдесивиру из лаборатории Gilead. По мнению экспертов, это лечение, которое ВОЗ ранее рекомендовала использовать только в случае легкой формы Covid, в свете новых исследований может быть рассмотрено в некоторых серьезных случаях.

Однако в наиболее серьезных случаях, называемых «критическими» , исследования не показывают преимущества ремдесивира. Поэтому эксперты советуют не использовать его в этих случаях. Даже в тех случаях, когда его можно использовать, это лечение имеет лишь «умеренный» предупреждали эксперты.