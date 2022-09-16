Кадыров рассказал, что думает о санкциях США в отношении его и семьи

Рамзан Кадыров прокомментировал действия Минфина США, который ввел ограничения против чеченского лидера.

«В Штатах прекрасно знают, что у меня нет ни имущества, ни счетов на Западе. Но они упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте, включайте, американцы, всех моих детей. Их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет. Их тоже внесите в свои списки. Вы же не гнушались лошадьми и конюхом, когда вводили против них санкции из-за связи со мной», - рассказал Кадыров.

Глава ЧР считает, что всем движет желание США отомстить за провал 90-х и нулевых, когда не удалась попытка посеять террор на Северном Кавказе и отлучить его от России.

«С подачи Штатов в Чеченскую Республику когда-то хлынули террористы из более чем 50 стран мира. Но стратегия развала российского суверенитета через терроризм на Северном Кавказе провалилась», - отметил Рамзан Ахметович.

Он отметил, что та же история сейчас повторяется на Украине, но и теперь США не суждено пройти дальше планов. А вот Чеченская республика подготовила нацистам очередной сюрприз.

«Мы создали еще одно подразделение ОМОН "Ахмат-1" с двумя тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наёмников свинцовым дождём», - рассказал Кадыров.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров призвал глав регионов России провести самомобилизацию и подготовить небольшие тактические бригады для отправки на СВО.