Актер Александр Мохов пожаловался, что его жену на Украине занесли в черный список «за молчание»

В третьем браке он женат на украинской актрисе Ирине Огородник, и молодая супруга не хочет возвращаться на родину.

Супруга Александра Мохова предпочла не высказываться по поводу того, что происходит на Украине. По этой причине Ирина попала в немилость властей своей страны, сообщает СтарХит.

«Мою жену внесли в черный список Украины. И знаете за что? За молчание. От нее ожидали, чтобы присоединилась к антироссийской позиции. А она сказала: даже если что-то заявлю, то буду хорошая у вас, однако тогда проблемы будут здесь, где живу. А у меня сын, кто будет им заниматься? Один папа?», — рассказал 59-летний Александр Анатольевич представителям прессы.

Родные Ирины сегодня за границей, но Мохов планирует перевезти их в Россию при любой возможности.

«Мы с супругой за нашу страну, они за свою. Однако мы умные люди, и есть взаимопонимание. Думаю, что раскола из-за этого нет. Это наша семья, а все остальное не первостепенно. Для меня Украина - как вторая родина, я с болью отношусь к тому, что там происходит", - признался артист.

И добавил, что при этом он остается патриотом своей страны. "Я безумно люблю Россию. И моей жене, которая также стала россиянкой, Россия очень нравится. Но там — мама, папа, сестры. Как от этого отречься? Я не влезаю в политику государства", - отметил Александр Мохов.

Ранее ходили слухи, будто Ирина Огородник увела артиста из семьи, но на самом деле это не так. Александр к моменту романа с Ириной развелся со второй супругой, Дарьей Калмыковой. Ирина моложе Александра на 30 лет.