Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военнослужащие попали в тактическое окружение на Херсонском направлении фронта.

В пятницу, 16 сентября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на заявление заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, сообщило о том, что служащие Вооружённых сил Украины попали в тактическое окружение на Херсонском направлении фронта из-за паводка.

Стремоусов рассказал, что из-за поднятия уровня воды в реке Игнулец были нарушены переправы украинских бойцов, используемые для обеспечения снабжения подразделений, в результате чего служащие ВСУ «в бедственном положении» оказались отрезанными от левого берега водного объекта, лишившись возможности восполнения всех необходимых запасов.