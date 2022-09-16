Украинские военнослужащие попали в тактическое окружение на Херсонском направлении
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военнослужащие попали в тактическое окружение на Херсонском направлении фронта.
В пятницу, 16 сентября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на заявление заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, сообщило о том, что служащие Вооружённых сил Украины попали в тактическое окружение на Херсонском направлении фронта из-за паводка.
Стремоусов рассказал, что из-за поднятия уровня воды в реке Игнулец были нарушены переправы украинских бойцов, используемые для обеспечения снабжения подразделений, в результате чего служащие ВСУ «в бедственном положении» оказались отрезанными от левого берега водного объекта, лишившись возможности восполнения всех необходимых запасов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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