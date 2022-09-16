Правительство Германии национализировало немецкие дочки «Роснефти»

Для обеспечения работы нефтеперерабатывающих заводов в Шведте, Карлсруэ и Фобурге федеральное правительство передает импортеров сырой нефти Rosneft Germany (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH под опеку Федерального сетевого агентства.

Таким образом, Федеральное сетевое агентство получает контроль над «Роснефтью» в Германии и, следовательно, над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах PCK Schwedt, MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург), сообщило министерство. Доверительное управление вступит в силу в эту пятницу и первоначально ограничено шестью месяцами. Заинтересованные компании должны нести расходы для этого.

Фоном является нефтяное эмбарго против России из-за войны на Украине, которое вступит в силу 1 января 2023 года. Российский оператор «Роснефть» мало заинтересован в отказе от российской нефти, согласно ранее полученной от Минэкономики информации. По данным министерства, на Rosneft Germany приходится около двенадцати процентов нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Германии.

Опека является реакцией на неминуемую угрозу безопасности энергоснабжения и является важным краеугольным камнем для сохранения местоположения Шведта.

Для Шведта также должен быть «комплексный пакет на будущее», который должен дать «толчок трансформации» для региона и поддержать нефтеперерабатывающий завод, чтобы обеспечить поставки нефти по альтернативным маршрутам доставки.

До настоящего времени нефтеперерабатывающий завод PCK зависел от поставок российской сырой нефти по трубопроводу «Дружба». Так называемый пакет будущего должен быть представлен в полдень в Федеральной канцелярии канцлером Олафом Шольцем (СДПГ), федеральным министром экономики Робертом Хабеком (зеленые) и премьер-министром земли Бранденбург Дитмаром Войдке (СДПГ). PCK насчитывает около 1200 сотрудников и считается экономической опорой региона вокруг Шведта. НПЗ снабжает топливом большую часть северо-восточной Германии.

По данным министерства, немецкие дочерние компании российской государственной нефтяной компании «Роснефть», RDG и RNRM ежемесячно импортируют из России в Германию сырую нефть на несколько сотен миллионов евро.

Причина приказа трастовой администрации заключалась в том, что продолжение хозяйственной деятельности затронутых нефтеперерабатывающих заводов было под угрозой из-за статуса собственности компаний.

Центральные поставщики услуг, такие как поставщики, страховые компании, банки, ИТ-компании и банки, а также клиенты, больше не желали работать с «Роснефтью» — ни с НПЗ с акциями «Роснефти», ни с самими немецкими дочерними компаниями «Роснефти», RDG и RNRM.