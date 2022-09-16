Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов назвал преступными действия Владимира Зеленского на Украине.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский продолжает вести свою преступную политику на Украине. Это можно расценивать, как серьезное уголовное преступление, направленное на уничтожение украинского народа.

Российский политик утверждает, что уже очень скоро президента Украины Зеленского ждёт суд и тюремное заключение, так как за все совершенные им преступления придёт наказание, передаёт РИА Новости.