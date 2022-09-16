Между Кыргызстаном и Таджикистаном начались полномасштабные боевые действия

Государственный пограничный комитет Кыргызстана сообщает о применении армией Таджикистана всего имеющегося арсенала для захвата территории.

В пресс-службе государственного пограничного комитета сообщили, что на границе с Таджикистаном идут интенсивные бои.

"Несмотря на принимаемые нами усилия, армия Таджикистана продолжает стягивать в район тяжелую технику и применяет весь имеющийся арсенал для обстрелов Кыргызстана и захвата нашей территории", — сообщается в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что интенсивные боевые действия идут вдоль всей границы. В Бишкеке назвали действия Душанбе актом агрессии.