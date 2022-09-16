Садоводы объяснили, как сохранить до весны хризантемы, не выкапывая на зиму

После обрезки и обработки фунгицидами куст следует замульчировать органикой и затем укрыть пленкой.

Хризантемы - украшение любого полисадника. Они неприхотливы и цветут до самой осени.

В период активного цветения их надо подкормить, но азот под конец осени вносить не надо, он может спровоцировать рост зелени. Упор сделать на калийно-фосфорных удобрениях, вносить их после полива.

Как подготовить кусты хризантем к зимовке? Прежде всего - вырезать больные и подпорченные стебли, провести обработку фунгицидами от грибков - чтобы корни не загнили во время затяжных дождей.

Затем - взрыхлить землю под кустами, окучить их. Выровнять грунт у подножий (чтобы не было углублений, где может застояться вода).

Перед самыми заморозками укрыть опилками, соломой, древесной стружкой. Сверху застелить пленкой и закрепить.

Зимой можно подбрасывать на эту кучу малу снег - чтобы было теплее.