В Душанбе обвинили Бишкек в эскалации конфликта на границе

Пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана сообщила, что Кыргызстан отверг предложение о мире и виновен в эскалации конфликта.

Пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана сообщает, что киргизские военные не приняли предложения о начале мирных переговоров.

"Вооруженные силы Кыргызстана атакуют наши приграничные села с использованием всех видов тяжелого и стрелкового вооружения", — говорится в сообщении.

Пресс-центр подчеркнул, что силы Таджикистана дважды объявляли режим прекращения огня для начала переговоров, но военнослужащие Кыргызстана проигнорировали эти предложения, подвергнув населенные пункты страны интенсивному обстрелу.