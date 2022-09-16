В Душанбе обвинили Бишкек в эскалации конфликта на границе
Пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана сообщила, что Кыргызстан отверг предложение о мире и виновен в эскалации конфликта.
Пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана сообщает, что киргизские военные не приняли предложения о начале мирных переговоров.
"Вооруженные силы Кыргызстана атакуют наши приграничные села с использованием всех видов тяжелого и стрелкового вооружения", — говорится в сообщении.
Пресс-центр подчеркнул, что силы Таджикистана дважды объявляли режим прекращения огня для начала переговоров, но военнослужащие Кыргызстана проигнорировали эти предложения, подвергнув населенные пункты страны интенсивному обстрелу.
Опубликовано: Максим Алексеев
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