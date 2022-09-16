Объявлены лауреаты 32-й Шнобелевской премии 2022 года

32-я церемония вручения Шнобелевской премии, известной также как анти-Нобелевская, прошла в онлайн-режиме.

32-я церемония вручения Шнобелевской премии, известной также как анти-Нобелевская, состоялась в онлайн-режиме.

Награда в области кардиологии получила группа энтузиастов, которая пытались доказать, что при первой встрече двух влюбленных, их сердца начинают биться синхронно. Премию по физике вручили за фундаментальные исследования, пытающиеся пролить свет на загадку, "почему утята плавают строем".

Лауреатом премии мира стали разработчики алгоритма помощи сплетникам, помогающего точно определить, когда врать, а когда нет.

Премия по экономике вручена за доказательство того, что успех приходит не к самым талантливым, а к самым везучим.