Стрижка позора: как необычно наказывали француженок за связи с фашистами

Чтобы прокормить себя, некоторые из жительниц оккупированной Франции вступали в отношения с офицерами гитлеровской армии, причем добровольно.

В 1940-м году, после 6-ти недель сопротивления, Франция капитулировала перед фашисткой Германией. Французам пришлось выживать в новых условиях, но тяжелее всего пришлось молодым женщинам.

Нередко, чтобы прокормить себя, они вступали в отношения с офицерами гитлеровской армии. Но принуждали себя не все из них: многие действовали добровольно. В условиях военного времени кусок хлеба и мяса имел особую цену, и девушки таким образом могли быть сыты.

Жизнь в оккупированной Франции отличалась от жизни в оккуппированных регионах СССР. В городах там работали кафе, были открыты кинотеатры, ночные увеселительные заведения. Гостями в них были в основном немецкие солдаты.

Гитлеровцы с удовольствием вступали в отношения с француженками - иногда на ночь, а иногда даже создавали семьи и заводили общих детей.

Но после войны коллаборанткам пришлось отвечать за предательство. Всех девушек и женщин от 15 до 60 лет, которые были замечены в связях с фашистами, подверали публичным унижениям.

Согласно официальным данным, всего в предательстве обвинили порядка 20 тысяч женщин. Четверть из них казнили, некоторых осудили на тюремный срок. А остальные - отделались «легким испугом».

Таких женщин вытаскивали на центральные площади города, раздевали до белья, и остригали налысо. Некоторым, кроме того, ставили на лоб клеймо. Все это - на глазах у толпы, их друзей, знакомых, родственников.

Но это еще не все: остриженные налысо женщины не могли устроиться на работу, их никуда не брали. Не лучшим образом сложилась жизнь и у их детей.

По некоторым данным, во Франции за период Второй мировой войны от фашистов родилось около 200 тысяч детей. Их унижали, дразнили, обзывали последними словами.

Пострадали даже те женщины, которые не имели интима с фашистами. Тех, кто работал секретаршами, стенографистками, горничными, тоже наказывали наравне с изменщицами и проститутками.

Самое удивительное, что подобные «акции справедливости» проводились даже в тех французских городах, которые в военный период не были в оккупации.