Столицу Казахстана Нур-Султан переименовали обратно в Астану
Парламент Казахстана во втором чтении принял законопроект о переименовании столица государства из Нур-Султана обратно в Астану.
Одновременно парламентарии одобрили предложение о замене двух пятилетних сроков президентства одним семилетним.
После того как Астана в 2019 году была переименована в Нур-Султан (в часть первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева), население страны осталось недовольно данным решением.
Новое название столицы не было принято жителями страны, это являлось одним из поводов для протестных выступлений.
Учитывая желание граждан Казахстана, столице государства было решено вернуть прежнее название — Астана.
Опубликовано: Алексей Гладкий
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Китайскую делегацию не пустили на прощание с королевой Елизаветой II
Володин: Польша существует как государство только благодаря России
Пентагон: в новый пакет военной помощи Киеву вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS
Новые столкновения на кыргызско-таджикской границе, 18 раненых
Стремоусов заявил, что ВСУ попали в окружение рядом с Херсонской областью