Столицу Казахстана Нур-Султан переименовали обратно в Астану

Парламент Казахстана во втором чтении принял законопроект о переименовании столица государства из Нур-Султана обратно в Астану.

Одновременно парламентарии одобрили предложение о замене двух пятилетних сроков президентства одним семилетним.

После того как Астана в 2019 году была переименована в Нур-Султан (в часть первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева), население страны осталось недовольно данным решением.

Новое название столицы не было принято жителями страны, это являлось одним из поводов для протестных выступлений.

Учитывая желание граждан Казахстана, столице государства было решено вернуть прежнее название — Астана.