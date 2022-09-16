Беларусь станет полноправным членом ШОС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о начале процедуры по предоставлению Беларуси статуса полноправного члена ШОС.

В пятницу, 16 сентября 2022 года, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего выступления на заседании Совета глав стран-участниц ШОС, который проходит в Самарканде, объявил о начале процедуры по предоставлению Республике Беларусь статуса полноправного члена организации.

Также Мирзиёев заявил, что ряды Шанхайской организации сотрудничества пополнятся новыми партнёрами по диалогу, что свидетельствует о том, что ШОС стремительно развивается и пользуется несомненным авторитетом в миром сообществе.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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